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Arap şeyhi Manchester United'a talip oldu. Astronomik teklif sundu

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani'nin Manchester United'ın tüm hisselerini almak için 5 milyar sterlin civarı teklif yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:59
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Manchester United Arap şeyhin odağında

Arap şeyhi Manchester United'a talip oldu. Astronomik teklif sundu
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Bu sezon Premier Lig'de Arsenal'den sonra Manchester United, fırtına gibi esiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ve diğer kupalarda da yoluna devam eden United'ın geleceği merak konusu oldu.

TEKLİF DUDAK UÇUKLATTI
Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin 5 milyar sterlin civarı teklif yaptığı öğrenildi.
Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.
Thani'nin United'ın borçlarını silme gücünün olduğunu ve Erik Ten Hag'ın istediği oyuncuları da alma gücünde olduğu belirtildi.

DÖRDÜNCÜ KULÜP OLACAK
Manchester United, Katar Şeyhi tarafından satın alınması takdirde Premier Lig'deki Manchester City, Aston Villa ve Newcastle United'dan sonra Arap asıllı kişiler tarafından satın alınan dördüncü kulüp olacak.

THAMİ SÖZ VERDİ
Eski bir başbakanın oğlu Al Thani, kulübü tamamen satın alma amacını resmen açıklamış ve İngiliz devini “eski ihtişamına” geri döndüreceğini söylemişti.

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