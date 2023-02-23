Arap şeyhi Manchester United'a talip oldu. Astronomik teklif sundu

Bu sezon Premier Lig'de Arsenal'den sonra Manchester United, fırtına gibi esiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ve diğer kupalarda da yoluna devam eden United'ın geleceği merak konusu oldu.

TEKLİF DUDAK UÇUKLATTI

Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin 5 milyar sterlin civarı teklif yaptığı öğrenildi.

Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.

Thani'nin United'ın borçlarını silme gücünün olduğunu ve Erik Ten Hag'ın istediği oyuncuları da alma gücünde olduğu belirtildi.



DÖRDÜNCÜ KULÜP OLACAK

Manchester United, Katar Şeyhi tarafından satın alınması takdirde Premier Lig'deki Manchester City, Aston Villa ve Newcastle United'dan sonra Arap asıllı kişiler tarafından satın alınan dördüncü kulüp olacak.



THAMİ SÖZ VERDİ

Eski bir başbakanın oğlu Al Thani, kulübü tamamen satın alma amacını resmen açıklamış ve İngiliz devini “eski ihtişamına” geri döndüreceğini söylemişti.