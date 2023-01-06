Manchester United'dan sürpriz transfer

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Crystal Palace'dan 29 yaşındaki kaleci Jack Butland'ı transfer etti.

Butland’ın sezon sonuna kadar kiralandığı açıkladı.

United'ın kadrosunda kaleci olarak İspanyol David de Gea ve İngiliz Tom Heaton da bulunuyor.

Premier Lig’de 87 maça çıkan Butland, 9 kez de İngiltere Milli Takımı’nın kalesini korudu.