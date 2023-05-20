Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne doğru

İngiltere Premier Lig'de oynanan 37. hafta maçlarında Manchester United deplasmanda kazanırken, Liverpool sahasında berabere kaldı.

Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Manchester ekibi, 9. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sahasında Aston Villa'yı ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Jacob Ramsey'in golüyle geriye düştüğü mücadelede, 89. dakikada Roberto Firmino ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Ligde 4. sırada yer alan Manchester United, puanını 69'a çıkarırken, 5. sıradaki Liverpool 66 puana yükseldi.

Bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham-Brentford: 1-3

Wolverhampton-Everton: 1-1

Fulham-Crystal Palace: 2-2
(AA)

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