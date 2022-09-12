Manchester United'da Cristiano Ronaldo isyanı: İstemiyoruz. Gönderin

Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo problemi devam ediyor.

Yaz ayları boyunca takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli yıldız, Old Trafford'da kalmış ve Kırmızı Şeytanlar ile sezona giriş yapmıştı.

Ancak ManU'daki Ronaldo problemi, daha da büyüyeceğe benziyor...

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Ronaldo geçen sezon United'a döndüğünde tüm oyuncular buna bayıldı, ancak sezon öncesini kaçırdığı için hayal kırıklığına uğradılar" dedi. Habere göre Ronaldo, takımda süre aldığında kendisine verilen taktiklerden çok iç güdüleri ile hareket ediyor ve bu da takıma olumsuz bir hava olarak yansıyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre ise Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor.