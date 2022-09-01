Flaş iddia. Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Son pürüzler görüşülüyor. Sarı lacivertliler Portekizli yıldızı alarak asrın transfer bombasını patlatmak istiyor.

Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de bu asrın transfer bombasını patlatmak üzere. Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi var.

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.