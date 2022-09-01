Sen bu hallere düşecek miydin Cristiano Ronaldo. Manchester United'daki lakabı ortaya çıktı

Geçen yaz Juventus’tan efsanesi olduğu Manchester United’a şaşalı bir geri dönüş yapan Cristiano Ronaldo, daha bir sene dolmadan “persona non grata” ilan edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takımda oynamak istediği bilinen Ronaldo, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirse de istediği yanıtı kulübün ABD’li sahiplerinden alamadı.

BAŞ BELASI CRISTIANO RONALDO

Yeni menajer Erik ten Hag’la arasında soğuk savaş yaşanan “CR7”, takım arkadaşları tarafından istenmiyor.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin İngiliz basınından aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun kulüpten ayrılmak istediği haberi takımdaki oyuncuları çok sevindirdi. Soyunma odasında futbolcular Ronaldo için "baş belası" diyorlar.

United’da efsane olan Portekizli futbolcu, burada 334 maçta 142 gol-62 asist yaptı.