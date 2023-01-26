İngiltere devi Min-Jae'nin peşinde: Napoli'de değerini katladı

Napoli, Kim Min-Jae'in bu yaz transferine önlem almak için yeni sözleşme imzalama konusunda kararlı olduğu belirtildi.



GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin temsilcileriyle transfer için görüşmelere başladı.

1-15 Temmuz arası 48 milyon euroluk bir çıkış maddesi olan Kim Min-Jae için Manchester United'ın bu ücreti ödeyip transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.



NAPOLİ SERBEST KALMA MADDESİNİ YÜKSELTTİ

Napoli ise Manchester United'ın bu ücreti ödemesi ihtimaline karşılık olarak Kim Min-Jae'ye zam ve yeni sözleşme önerdi.

Yeni sözleşmede Koreli stoperin serbest kalma maddesinin ise 48'den 65 milyon euro'ya çıkartılması teklif edilse de Min-Jae cephesi bu teklifi geri çevirdi.

Haberde Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olurken büyük soru işaretleri taşıdığı ancak şu an Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğu vurgulandı.



DEĞERİNE DEĞER KATTI



26 yaşındaki stoper, Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer olmuş, 1 yaz sonra ise 18.05 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.