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Manchester United 2 golle finalde

İngiltere Lig Kupası'nda Nottingham Forest'i 2-0 yenen Manchester United finale çıktı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 07:45
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Manchester United Nottingham'ı eledi

Manchester United 2 golle finalde
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İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde Nottingham Forest'i 2-0 yenen Manchester United finale çıktı.

Maçın gollerini 73. dakikada Martial ve 76. dakikada Fred attı.

Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Weghorst etkisiz kaldı ve 63. dakikada yerini Martial'a bıraktı.

Manchester United, Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

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