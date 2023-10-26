Manchester United'ın aldığı karar Altay Bayındır'ı üzdü. İngiltere'nin gündemine oturdu

Editör: Fatma Demirkaya



Premier Lig devi Manchester United, yeni transfer edilse de bekleneni henüz karşılayamayan Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası’na gitme ihtimaline karşılık hazırladığı transfer planı herkesi şaşkına çevirdi.

ESKİ KALECİSİNİ GÜNDEMİNE ALDI

Premier Lig devinin transfer kararından çok kadrosuna yeniden katmak istediği isim olay oldu.

İngiltere basınından The Sun'un haberine göre; Manchester United'ın Andre Onana'nın boşluğunu eski kalecisi David de Gea ile doldurmak istediğini öne sürdü.

İNGİLİZ BASINI TOPA TUTTU

Gazete, Manchester United'ın geçtiğimiz yaz sözleşmesi sona erdikten sonra gönderdiği David de Gea'yı yeniden transfer etmek istemesini 'utan verici bir u dönüşü' olarak manşetine taşıdı. Takımdan ayrılmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan deneyimli eldivenin ayrılık döneminde haftalık maaşını 375 bin Pound'dan 200 bin Pound'a düşürmesine rağmen kontratının yenilenmemiş olması hatırlatıldı.