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Mancini Zaniolo'yu neden milli takıma çağırmadığını açıkladı

İtalya milli takım teknik direktörü Mancini, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:59
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Mancini'den flaş Zaniolo açıklaması

Mancini Zaniolo'yu neden milli takıma çağırmadığını açıkladı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda yer alan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini, Lazio'da forma giyen Mattia Zaccagni ve Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun neden kadroda yer almadığı konusunda açıklamalarda bulundu.

''HENÜZ TAM KAPASİTESİNDE DEĞİL''
Deneyimli çalıştırıcı, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun kadroda yer almamasıyla ilgili olarak; "Zaniolo mu? Daha yeni iyileştiği ve henüz tam kapasitesinde olmadığı için çağrılmadı" diye konuştu.

Mancini, Zaccagni için ise, performansını sürdürmesi halinde yeniden kadroya davet edileceğini açıkladı.

C Grubu'nda yer alan İtalya, ilk maçını 23 Mart günü deplasmanda İngiltere'ye karşı oynayacak. 
İkinci maç ise Malta ile olacak. İtalya, 26 Mart günü sahasında Malta'yı konuk edecek.

İşte İtalya'nın kadrosu;
Teknik Direktör Roberto Mancini'nin açıkladığı İtalya Milli Takım kadrosu şöyle;

KALECİLER: Donnarumma, Falcone, Meret, Provedel.

SAVUNMA: Acerbi, Bonucci, Buongiorno, Darmian, Di Lorenzo, DiMarco, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola, Toloi.

ORTA SAHA: Brella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Tonali, Verratti.

HÜCUM: Berardi, Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Politano, Retegui, Scamacca.

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