Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 14 kilo 150 gr eroin ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 14 kilo 150 gr eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışma neticesinde çuval içerinde 14 kilo 150 gr eroin ele geçirdi.

Konuyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



(Kaynak: İHA)