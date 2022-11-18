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Manisa'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir kişinin evine tarihi eser kaçaklığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 11:07
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Manisa'da 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi

Manisa'da tarihi eser kaçaklığı operasyonu
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Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda bir ikamete yapılan operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850'si sikke, 527'si obje olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Tarihi eserlerle birlikte yakalanan S.S. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Kula'da tarihi eser kaçaklığı ile ilgili istihbarı çalışmalar yürüten Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. isimli şüphelinin ikametinde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaşmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda S.S. isimli şüphelinin ikametinde Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850 adet sikke, 527 adet obje, 1 adet dedektör, 1 adet gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 adet yuvarlak aslan başlı aplik, 1 adet mühür, 1 adet Baykuş heykeli, 1 adet cam vazo, 1 adet bronz vazo, 1 adet vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve 50 adet 9 milimetre çapında, 8 adet 7.62milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

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