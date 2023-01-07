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Kuyuya düşen baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:58
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Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kuyuya düşen baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 35 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in evlerinin bulunduğu site içindeki artezyen kuyusunda hayatını kaybetmeleri ile ilgili, site yöneticisi ile sondaj firması yetkilisi tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi H.A. ile kaçak artezyen kuyusunu açtığı belirtilen firma yöneticisi V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Kuyunun, site bahçesinde kullanmak üzere su bulmak maksadıyla yaklaşık 6 ay önce açıldığı, su bulunamadığı ve üzerinin kapatılmadığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Salihli ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan Gülnar Sitesi'nde, 5 Ocak'ta akşam saati ailesinin yürüyüşe çıkardığı 2 yaşındaki Batu Demir, kaçak açıldığı tespit edilen 30 santimetre çapında, 60 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşmüştü. Baba Aytuğ Demir de oğlunu kurtarmak için kuyuya girmişti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Çalışmaların 10. saatinde kuyunun 15. metresinde, Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi H.A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen V.Ç. gözaltına alınmıştı.

Üç yıl önce evlendikleri belirtilen ve 1 çocukları bulunan Yağmur-Aytuğ Demir çiftinin siteye 2 ay önce taşındıkları öğrenilmişti.

(AA)

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