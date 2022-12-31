Yakında 11 kuramayacaklar. Manisa'da bir ayrılık daha

Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ve sol beki Özgür Çek'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Hakan Barış da takımdan ayrıldı.
Son 2.5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ya imza attı.
Hakan Barış, bu sezonun devre arasında Manisa FK'da sadece 2 maça çıkıp toplam 37 dakika süre aldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.