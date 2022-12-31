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Yakında 11 kuramayacaklar. Manisa'da bir ayrılık daha

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:18
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Manisa'da bir ayrılık daha var! Yakında 11 futbolcuyu bulamayacak

Yakında 11 kuramayacaklar. Manisa'da bir ayrılık daha
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Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ve sol beki Özgür Çek'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Hakan Barış da takımdan ayrıldı.

Son 2.5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ya imza attı.

Hakan Barış, bu sezonun devre arasında Manisa FK'da sadece 2 maça çıkıp toplam 37 dakika süre aldı.

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