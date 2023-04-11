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Yeni 'Saadet Zinciri' vakası. 'Şeker gibi kazanç' vaat etti. 60 milyon lirayla kayıplara karıştı

Manisa'da çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle 'Saadet Zinciri' vakası benzeri 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 22:05
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Manisada bir şahıs toptan şeker pazarlayarak kar payı vereceği vaadiyle 60 milyon lira dolandırdı

Yeni 'Saadet Zinciri' vakası. 'Şeker gibi kazanç' vaat etti. 60 milyon lirayla kayıplara karıştı
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(DHA) Manisa'da bir marketler zincirinde bölge müdürü olan İ.A.'nın çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıp 10 gün önce ortadan kaybolduğu öne sürülen İ.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

YÜZDE 10 KAR PAYI

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A., tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

EVİNİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ

İ.A.'nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İ.A.'nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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