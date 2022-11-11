Herkesin her gün yediği gıdalarda büyük tehlike. Bilim insanları 'uyuşturucu gibi' diyerek açıkladı

Daily Mail’in haberine göre; ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, işlenmiş yiyeceklerin nikotin ile aynı bağımlılık standartlarını karşıladığını söylerken bu tip gıdaların pazarlanmasına kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunmaları dikkat çekti.

Araştırmacılar; Cips, hamur işleri, şekerli mamüller gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaların, sigara kadar bağımlılık yapıcı ve zararlı oldukları için ‘uyuşturucu’ olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini ifade etti. Bu yiyecekler, beyinde kompulsif kullanıma ve ruh halini değiştiren etkilere neden olup bağımlılığı güçlendiren veya aşermeyi tetikleyen özelliklere veya bileşenlere sahip özellikler taşmasıyla biliniyor.

“DAHA ÇOK BİR İLACA BENZİYORLAR”

İşlenmiş gıdalarda bulunan yüksek miktardaki doğal olmayan tatlandırıcılar, koruyucular ve tatlandırıcılar, lezzet veriyor ama aynı zamanda yiyecekleri obezite ve diğer kronik hastalık riskini artıran kalori, yağ, şeker veya tuz bakımından da yüksek hale getirdiği bildirildi.

Michigan Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Dr. Ashley Gearhardt, “Bu yiyeceklerin, doğal gıdalardan tat ve doku olarak uzak olmasından dolayı daha çok bir ilaca benziyorlar” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, nikotin reklamlarının çocuklara yönelik olmaması gibi, işlenmiş yiyeceklerin de çocuklara pazarlanmasının sınırlandırılmasını istiyor.



