Tarlasında vurularak öldürüldü

(İHA)- Olay, Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya (42), kendisine ait traktörüyle Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmeye gitti.

Karakaya’nın evine geri dönmemesi üzerine endişe eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları, traktörü park halinde, Karakaya'yı ise traktörden 100 metre ileride sırt üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde buldu.

MERMİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine jandarma ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın yapılan incelemesinde vücudunda 3 adet tabanca mermisi tespit edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit ve yakalaması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.