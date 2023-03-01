1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tarlasında vurularak öldürüldü

Manisa'da, tarlasını sürmeye giden çiftçi Mehmet Karakaya, eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları tarafından tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeninde 3 mermi izi tespit edildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:29
Takip Et

Manisada çiftçi tarlasında tabancayla vurularak öldürüldü

Tarlasında vurularak öldürüldü
+
Aa
-

(İHA)- Olay, Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya (42), kendisine ait traktörüyle Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmeye gitti.

Karakaya’nın evine geri dönmemesi üzerine endişe eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları, traktörü park halinde, Karakaya'yı ise traktörden 100 metre ileride sırt üstü yatar vaziyette kanlar içerisinde buldu.

MERMİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine jandarma ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın yapılan incelemesinde vücudunda 3 adet tabanca mermisi tespit edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit ve yakalaması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
6
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿Kayseri'de depremin bilançosu ortaya çıktı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
﻿ Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.