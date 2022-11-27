Göztepeli taraftar işaret fişeği ile yüzünden böyle vuruldu. İşte İzmir'de olayların başladığı an

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı direği ile saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.

Olayların fitilini Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden Göztepeli taraftarlara atılan işaret fişeği alevledi.

İşaret fişeği tribünde maçı izleyen bir Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Yaralanan taraftar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İşte o görüntü:

Yaralanan taraftar Mehmet Çakır sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden fişek atan kişinin tespiti için çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin yakalanması için Altay taraftarlarının stattan çıkışına izin vermiyor. Stat kameralarını inceleyen polis, fişeği atan kişinin stada nasıl girdirdiğini de araştırıyor.

Öte yandan Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne da Gürsel Aksel Stadına gelerek incelemede bulundu.