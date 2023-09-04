Manisa'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan habere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 16.37 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika... Son dakika... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan habere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 16.37 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.