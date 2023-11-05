Naci Görür’den deprem uyarısı: Genel seçimde kaçırdınız bari yerel seçimde kaçırmayın

Prof. Dr. Naci Görür, halka “Deprem dirençli kentler istiyoruz” kampanyası yapılması çağrısında bulundu. Görür, "Genel seçimlerde bu şansı kaçırdınız bari bu yerel seçimleri kaçırmayınız" dedi.

Naci Görür’den deprem uyarısı: Genel seçimde kaçırdınız bari yerel seçimde kaçırmayın

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Deprem Dirençli Yerleşim Alanları' projesiyle güvenli yaşamanın mümkün olacağını vurgulayarak, halka siyasetçilere bu yönde baskı yapılması çağrısında bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

"Arkadaşlar, zaman zaman dertleşiyoruz. Çoğu kimse doğal olarak kendi ile, kendi ili ile ilgili sorunları dile getiriyor. Bu yolla sorunlarımızı ülke çapında çözemeyiz ama DEPREM DİRENÇLİ YERLEŞİM ALANLARI projesi ile çözebiliriz. Bu proje ile ilgili herşeyi biliyoruz, neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yeterki siz isteyin. Particilik yapmadan, partiler üstü bir yaklaşımla yerel ve merkezi idare yöneticilerinden, partilerden kentlerinizi deprem dirençli hale getirmelerini talep edin. Ancak bu yolla sizden oy alabileceklerini hissettirin. Genel seçimlerde bu şansı kaçırdınız bari bu yerel seçimleri kaçırmayınız. DEPREMDE EVİMİZ BAŞIMIZA ÇÖKMESİN, DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ deyiniz. Bunu talep etmek çok mu zor? Sevgiyle."

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