Manisa'da feci kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da feci kaza: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Alaşehir’den Salihli yönüne giden A.D. (61) yönetimindeki kamyonla, Piyadeler Mahallesi mevkiinde, karşı şeride geçmek için döndüğü esnada, aynı yönde giden Serkan Çetin yönetimindeki otomobil, kamyona sol yan taraftan çarptı.

Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Serkan Çetin hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi S.A. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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