Manisa’da korkutan yangın. Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’inde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip edilirken, yangına havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale ediliyor.

Ayrıca Alaşehir ilçesinde Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesilirken, Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde de itfaiye ekiplerince tedbir alındı.

Yangından dolayı Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.

Havanın kararmasından dolayı bölgedeki hava araçları saat 20.00 itibari ile çalışmalarını durdurdu.