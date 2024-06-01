Manisa’da korkutan yangın. Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu

Kaynak: İHA
Manisa’da korkutan yangın. Uşak-İzmir tren seferleri durduruldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarılırken, Uşak-Basmane (İzmir) tren seferi durduruldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’inde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

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Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip edilirken, yangına havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale ediliyor.

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Ayrıca Alaşehir ilçesinde Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesilirken, Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde de itfaiye ekiplerince tedbir alındı.

Yangından dolayı Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.

Havanın kararmasından dolayı bölgedeki hava araçları saat 20.00 itibari ile çalışmalarını durdurdu.

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