Tır duvarın üzerine devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu duvarla tır arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Akif Yıldız idaresindeki 58 ADZ 950 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvarın üzerine devrildi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tır ile duvar arasına sıkışan sürücü Akif Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Akif Yıldız cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)