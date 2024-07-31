Manisa'da yolcu treni 2 kardeşe çarptı

Kaynak: İHA
Manisa'da yolcu treni 2 kardeşe çarptı

Manisa Turgutlu'da meydana gelen olayda yolcu treninin çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Turgutlu ilçesinde TCDD'ye ait İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni, Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak yakınlarında Turgutlu Tren Garı'nı yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra yol kenarında duran 2 kişiye çarptı.

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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada trenin çarptığı 19 yaşındaki Cumali Ş. ile 32 yaşındaki Şahin Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

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