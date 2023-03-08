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Tarladaki cesedin yanında pompalı tüfek bulundu

Yanında pompalı tüfekle hareketsiz şekilde bulunan 38 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:27
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Manisadaki bir tarlada erkek cesedi bulundu

Tarladaki cesedin yanında pompalı tüfek bulundu
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi’ndeki bir tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler 112’ye bildirdi.

Saat 13.40 sıralarında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan kişinin, 38 yaşındaki İsmail Arslan belirlendi.

POMPALI TÜFEK İNCELEMEYE ALINDI

Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Arslan'ın yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, jandarmanın olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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