Tarladaki cesedin yanında pompalı tüfek bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi’ndeki bir tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler 112’ye bildirdi.
Saat 13.40 sıralarında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan kişinin, 38 yaşındaki İsmail Arslan belirlendi.
POMPALI TÜFEK İNCELEMEYE ALINDI
Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Arslan'ın yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, jandarmanın olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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