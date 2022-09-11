Kıyafetlerini değiştiren işçileri taradı. Ölü ve yaralı var

İHA'nın haberine göre; olay, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek öğrenilemeyen sebeple işçilere pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yaşanan olayda ağır yaralanan Abdurrahman Birgün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Serhat O.’yu gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı binada da jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'BİR ANDA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI'

Batman’dan çalışmak için geldiğini ve inşaat işçisi olduğunu söyleyen Hamit Oran, “Sabah benden bir tane sigara istedi. Bende sigarayı sarıp verdim. Bodrum katında üstümüzü değiştiriyorduk. İş elbiselerimizi giyiyorduk. Bir baktım kapıda duruyor, elinde pompalı tüfek var, ne olduğumuzu anlamadan rastgele ateş etti. Ondan sonra ben şoka uğradım. Ne için sıktı, niye sıktı, sebep nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Aramızda herhangi bir şekilde bir olay yaşanmadı. Sonuçta biz çalışıyoruz, ekmek davası için gelmişiz. Aniden gelip odaya ateş etmeye başladı” dedi.

Aralarında herhangi bir şekilde tartışma olmadığını söyleyen Oran, “Aramızda herhangi bir şekilde tartışma olmadı. Ne söyleniyorsa iftira atıyorlar. Arkadaş gelip direkt olarak odada bize ateş etmeye başladı. Biz, oraya çalışmaya gittik. Arkadaşımı kaybettim, benim de durumum bu şekilde, ben olayı ucuz atlattım. Arkadaşımın 4 tane çocuğu vardı, 1 tanesi yatalak çocuğunun, engelliydi” diye konuştu.