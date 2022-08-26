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  • Yabancı uyruklular İzmir'de meydan savaşı yaptı. Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

Yabancı uyruklular İzmir'de meydan savaşı yaptı. Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

İzmir'in Buca ilçesinde yabancı uyruklu inşaat işçileri arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Olayda 10 şüpheli gözaltına aldı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 07:57
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İzmir'de yabancı uyruklular sokak ortasında silahlı sopalı kavga etti.

Yabancı uyruklular İzmir'de meydan savaşı yaptı. Pompalı tüfekle dehşet saçtılar
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Yurdun çeşitli yerlerinden Suriyeli sığınmacıların çıkarttığı kavga görüntülerine bir yenisi eklendi. 

İHA'nın bilgilerine göre, olay dün saat 14.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/19 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup sopalarla birbirine girdi. Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın ardından bir otomobille kaçmaya çalışan grup, kısa sürede aynı mahallede polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Diğer gruptan da kavgaya karışanları belirleyen ekipler, toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kavga ve polisin şüphelileri gözaltına aldığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Darp neticesinde 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenilen olayın görüntülerinde, ellerinde sopalarla birbirlerine giren ve yabancı uyruklu inşaat işçileri olduğu öğrenilen şüpheliler görüntülendi.

Görüntülerde ayrıca bir kişinin elinde pompalı tüfek bulunduğu ve karşı gruba doğru doğrulttuğu anlar yer aldı.

BENZER OLAY FETHİYE’DE YAŞANMIŞTI

Fethiye'deki olay 31 Temmuz'da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı.

SAVAŞ ALANI GİBİ

Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Sokak adeta savaşa alanına dönmüştü.

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Mhp ye oy vermeye tövbe eden
26.08.2022 11:02
Üç kuruş ucuza çalışıyorlar diye kendi vatandaşlarını calistirmayanlar utansın  
 
Kartal
26.08.2022 10:45
Sığınmacılar kudurmuş başlarına gelecek var  
 
Sevilay
26.08.2022 10:30
Bize gelen mültecileri kendi öz ülkeleri bile istemiyor. Ensar ensar diye tüm sabıkalıları ülkemize aldık. Bir avuç oy için değer miydi ki  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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