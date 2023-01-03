Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin Suriye kampında eğitim gördüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Suriyeli 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Salihli'de yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)