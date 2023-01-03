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Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:53
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Manisa'nın Salihli ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin Suriye kampında eğitim gördüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Suriyeli 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Salihli'de yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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