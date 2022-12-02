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Senegalli genç yıldız Manisspor'u taşıyor

Futbolcu fabrikası Manisa Futbol Kulübü bir yıldızı daha parlatıyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:21
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Manisaspor'da Mamadou Cissokho son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı

Senegalli genç yıldız Manisspor'u taşıyor
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Siyah-Beyazlı kulübün U19 takımında forma giyen Mamadou Cissokho son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. 30 Eylül 2000 doğumlu Senegalli futbolcu yetenekleri ile göz dolduruyor. U19 Elit Lig'de Tuzlaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor U19 takımları ile oynanan son 5 maça da ilk 11'de başlayan oyuncu, hepsinde 90 dakika görev yaptı. Mamadou Cissokho, istikrarlı futbolu ve güçlü fiziği ile tüm karılaşmalarda takımının en iyisi olarak ön plana çıktı. 


Savunmaya dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapan Senegalli futbolcu, 3-0 kazanılan son Çaykur Rizespor müsabakasında, rakip ataklara ilk müdahaleleri yaparak Manisa FK kalesinde yaşanabilecek birçok tehlikeyi başlamadan önledi. Mamadou Cissokho, ileri çıkışları ile Manisa FK'nın ataklarına destek veriyor, takımın rakip kale önünde çoğalmasını sağlıyor, attığı paslarla arkadaşlarını pozisyona sokuyor ve zaman zaman şutlarıyla rakip kalede tehlikeler yaratarak takımı adına gol arıyor.


Mamadou Cissokho, sahadaki duruşu, fiziği, oyun stili ile Fildişi Sahili futbolunun efsanelerinden Yaya Toure ve ismi hem Fransa hem Arsenal ile bütünleşen eski yıldız Patrick Vieira'yı andırıyor. Senegalli ön liberoyu Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, sezonun ikinci yarısında A takım kadrosuna almayı planlıyor. 22 yaşındaki Senegalli oyuncuyu, Spor Toto 1. Lig'den birçok takımın yanı sıra bazı Süper Lig kulüplerinin de scout ekipleri tarafından şimdiden yakın takip altın aldığı belirtiliyor.

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