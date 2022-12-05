Özge Ulusoy’un babasına ne oldu? Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü?

Manken Özge Ulusoy’un babasından kötü bir haber geldi. Yolun karşısına geçerken cip çarpan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy ağır yaralandı. Peki, Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü? Özge Ulusoy’un babasına ne oldu?

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara Çankaya'da yolun karşısına geçmek isterken bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Haydar Ulusoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Haydar Ulusoy’un geçirdiği kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

Cip Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Haydar Ulusoy'un cenazesinin, saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.