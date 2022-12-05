5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Özge Ulusoy’un babasına ne oldu? Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü?

Özge Ulusoy’un babasına ne oldu? Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü?

Manken Özge Ulusoy’dan tarafından acı bir haber geldi. Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy kaza geçirdi. Karşıdan karşıya geçerken araç çarpması sonucu yaralanan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy hastaneye kaldırıldı. Peki, Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü? Özge Ulusoy’un babasına ne oldu?

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:50
Takip Et

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü? Özge Ulusoy’un babasına ne oldu?

Özge Ulusoy’un babasına ne oldu? Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü?
+
Aa
-

Manken Özge Ulusoy’un babasından kötü bir haber geldi. Yolun karşısına geçerken cip çarpan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy ağır yaralandı. Peki, Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy öldü mü? Özge Ulusoy’un babasına ne oldu?

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara Çankaya'da yolun karşısına geçmek isterken bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Haydar Ulusoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Haydar Ulusoy’un geçirdiği kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

Cip Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Haydar Ulusoy'un cenazesinin, saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
7
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.