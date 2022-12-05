Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy'dan ilk paylaşım

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, yaşamını yitirdi. Ankara'da yürürken cipin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Babasıyla fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Ulusoy "Yeniden kavuşuncaya dek..." diye yazdı. Ulusoy, emekli Albay olan babasının cenaze töreninin bilgilerini de paylaştı. Haydar Ulusoy için ilk tören bugün 11.00'de Or-An Sitesi Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılacak.

6 Aralık Salı günü ise İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip askeri törenle Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Babası için dua isteyen Ulusoy, "Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum" dedi.



