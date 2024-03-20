Mansur Yavaş '1999'dan itibaren kredi kartıma kadar incelesinler varsa bir şey hesabını sorsunlar'

Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adayları arasındaki yarış ile beraber gündem olan bir diğer konu da adayların mal varlıklarını kamuoyuna açıklamaları oldu. Bu konuda öncülük yapan adayların başında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı olan Mansur Yavaş geliyor.

Kendi mal varlığını açıklamasından sonra Ankara’daki rakibi Turgut Altınok’un da kendisine yönelik yapılan baskılar sonucunda mal varlığını açıklaması gündem olmuş. Altınok’un mal varlığı çokça konuşulmuştu.

Mansur Yavaş bu olaylar sonrasında bu defa gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

“1999’A KADAR İNCELENSİN”

Rakibi Altınok’un tüm mal varlığını açıklamadığını ifade eden Yavaş kendi mal varlığı hakkında iddialı bir açıklama yaparak 1999 yılından itibaren kredi kart harcamalarına kadar bakılmasına müsaade edeceğini söyledi.

Bir yerde artış olduğu takdirde de kendisinden hesap sorulmasını belirten Yavaş’ın, Nevşin Mengü ile gündem olacak diyaloğu şu şekilde:

-Mal varlığınızı açıklayarak bir öncülük yapmış oldunuz.

-Ben her zaman açıklarım zaten.

-Turgut Bey de mal varlığını açıkladı ama sabah İsmail Küçükkaya’ya diyorsunuz ki “tamamını açıklamadı herhalde”..

-Bu kadar emlağınız varsa bu emlaklara vergi vereceksiniz. Bunun için de bir yerde nakit paranız olması lazım. Maaşınız yetmez buna değil mi?

Ayıp değil ki yani.. Kamu yöneticisinin böyle olması gerektiğine inanıyorum. Nakiti varsa onu açıklayacak. Mal varlığı neyse tam olarak açıklaması lazım.

“İşte efendim benim malım azaldı” Peki nereden anlayacağız malın azaldığını..

Hatta ben şöyle söyleyeyim: Benim bütün kredi kartlarımı dahi inceleme izni veririm 1999 belediye başkanlığından itibaren ben hepsini veririm insanlara gelsin baksın incelesin herhangi bir yerde artış varsa gelsinler hesabını sorsun.

Kamu yöneticisi böyle olacak. Biz böyle olmadığı müddetçe.. Şu anda 200 bin aileye destekte bulunuyoruz. Yani 200 bin de değil bu 20 milyon da olur yarın.. Bitmeyecek.

Türkiye’deki yolsuzluk ve israf kalkmadığı müddetçe şeffaflık sistem olarak oturmadığı müddetçe bunun önüne geçilmeyecek.