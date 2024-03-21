Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a '600 daireyi unutmuş olamaz. Saklamak istedi veya yalan söyledi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Eczacılar Odası ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 tane dairesinin bulunduğu iddialarına ilişkin konuştu.

"600 DAİREYİ UNUTMUŞ OLAMAZ"

Yavaş, yaptığı açıklamada, "600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var?” ifadelerini kullandı.

"EĞER KAMUOYUNDAN BİR ŞEY KAÇIRILIYORSA ORADA ŞAİBE DOĞACAKTIR"

Turgut Altınok’un banka hesapları ve ziynet eşyalarını açıklamadığını hatırlatan Yavaş, “Örneğin banka hesapları, ziynet eşyaları da açıklanmadı. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık. Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Tam açıklamadığınız zaman insan haklarına bir türlü şey gelir. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklayarak rakiplerinin de mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Turgut Altınok'ta mal varlığını açıkladı. Ancak İddialara göre Turgut Altınok, kendisine ait olan ve babasından kaldığı iddia edilen 600 daireyi açıklamadı.