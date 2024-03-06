İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel’den Mansur Yavaş’a: Adaylıktan çekil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a, İYİ Partili rakibi Cengiz Topel Yıldırım’dan “adaylıktan çekil” çağrısı geldi.

Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş’ın oyları böldüğünü iddia etti.

Yıldırım, Yavaş’ın CHP maskesi taktığını öne sürerek “CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan iki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!" ifadesini kaydetti.