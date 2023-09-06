Mansur Yavaş hangi partiden aday olacağını açıkladı. Siyasette sıcak gelişme

Yerel seçimlere adım adım gidilirken "CHP ve İYİ Parti iş birliği yapacak mı?" sorusu gündem olmuştu. Mansur Yavaş, İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddia hakkında açıklamalarda bulundu. Eğer aday olacaksa CHP'den olacağını belirtti.

Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde bir dönem daha belediye başkanı olmak istediğini duyurdu.

"İş birliği olacak mı?" sorusu gündemdeyken, İYİ Parti'den aday olacağı yönünde iddialar konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o iddiaya karşılık "Dominant parti CHP'dir" vurgusu yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Yavaş da o iddiaya cevap verdi. "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek başka parti iddialarına kapıyı kapattı.

Ayrıca yine Altaylı'nın haberine göre; Mansur Yavaş'ın yerel seçim öncesi 6'lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremediği, hatta masanın yeniden kurulması için girişimde bulunmayı düşündüğü belirtildi.