Mansur Yavaş hangi partiden aday olacağını açıkladı. Siyasette sıcak gelişme

Yerel seçimler yaklaşırken Mansur Yavaş yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediğini söylemişti. Yavaş, hangi partiden aday olacağını açıkladı.

Mansur Yavaş hangi partiden aday olacağını açıkladı. Siyasette sıcak gelişme

Yerel seçimlere adım adım gidilirken "CHP ve İYİ Parti iş birliği yapacak mı?" sorusu gündem olmuştu. Mansur Yavaş, İYİ Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddia hakkında açıklamalarda bulundu. Eğer aday olacaksa CHP'den olacağını belirtti.

Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde bir dönem daha belediye başkanı olmak istediğini duyurdu.

"İş birliği olacak mı?" sorusu gündemdeyken, İYİ Parti'den aday olacağı yönünde iddialar konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o iddiaya karşılık "Dominant parti CHP'dir" vurgusu yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Yavaş da o iddiaya cevap verdi. "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek başka parti iddialarına kapıyı kapattı.

Ayrıca yine Altaylı'nın haberine göre; Mansur Yavaş'ın yerel seçim öncesi 6'lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremediği, hatta masanın yeniden kurulması için girişimde bulunmayı düşündüğü belirtildi.

Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı Güncel
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı Spor
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı Dünya
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü Dünya
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor? Keşfet
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor?
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor Sağlık
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu Spor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu