Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz

Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacağını açıkladığı Mansur Yavaş, Ankaralılara seslendi.

KAYNAK: ANKA
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” şeklindeki açıklamasının ardından Ankaralılara yönelik bir mesaj yayınladı.

Yavaş, “Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara Beytepe'deki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

kilicdaroglu.webp

“BÜYÜK BİR OY FARKI İLE SEÇİLEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine şöyle konuştu:

“Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz”

mansur-yavas.jpg

İlgili Haberler
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Mansur Yavaş hangi partiden aday olacağını açıkladı. Siyasette sıcak gelişme
Altılı Masa her an bir araya gelebilir. Fatih Altaylı Mansur Yavaş’la görüşmesinin ardından duyurdu
Mansur Yavaş’tan emeklilere güzel haber. Bu şartlara uyanlar başvurabilecek
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor Güncel
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Tokat'ta orman yangını Güncel
Tokat'ta orman yangını
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı Spor
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü Güncel
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü
Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu Magazin
Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir Siyaset
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir