Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” şeklindeki açıklamasının ardından Ankaralılara yönelik bir mesaj yayınladı.

Yavaş, “Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara Beytepe'deki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

“BÜYÜK BİR OY FARKI İLE SEÇİLEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine şöyle konuştu:

“Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz”