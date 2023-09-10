Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı.

''MANSUR YAVAŞ BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR VE ADAYIMIZDIR''

Burada yaptığı konuşmada yerel seçime ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı olduğunu ve tekrar CHP'nin belediye başkan adayı olacağını söyledi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır." ifadesini kullandı.