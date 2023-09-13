İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama

Mansur Yavaş'ın önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olacağı netlik kazanmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmıştı. İYİ Parti'nin de yerel seçimler için aday çıkaracağını açıklamasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama

2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalar şimdiden başladı.

Aralarında İYİ Parti'nin de bulunduğu bazı partiler adaylarını açıklamaya başladı.

İYİ Parti bir önceki seçimlerde ittifak yaptığı CHP ile farklı olarak her ilde kendi adaylarını açıklayacağını söylemiş ve bunun adımlarını da atmıştı.

İttifaksız seçim kararı Ankara'yı hareketlendirirken özellikle Mansur Yavaş'ın bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu.

Gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı Sözcütv canlı yayınında seçimle ilgili olarak Mansur Yavaş'la görüştüğünü söyledi ve onun seçimlerle ilgili ilk açıklamasını paylaştı.

Saygı Öztürk şunlar söyledi:

Ankara resim heykel müzesinin önündeyiz burada Ankara Sanayi Odası'nın büyükelçiliklere verilen bir resepsiyonu var ve burada siyaset dünyasından da önemli katılımlar oldu. Bunlar arasında Mansur Yavaş da var.

mansur-ic.jpg

Mansur Yavaş yarın tarıma verilen destek konusunda bir toplantı yapacak ve orada da kendisinden daha detaylı bilgiler alabileceğiz ancak bu toplantıda kendisine gündeme dair sorular yöneltme fırsatı buldum.

"İYİ Parti bir karar aldı ve her ilde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını ifade etti" diye sorduğumda Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır" dedi.

"Seçimlere daha bir süre var bu süre içerisinde kararlarda bir değişiklik yaşanabilir mi? biliyorsunuz siyasette 24 saat bile çok önemlidir" dedim böyle bir hatırlatmada bulundum.

Kendisi de "Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz" dedi ve şunu ifade etti "Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum" dedi.

İlgili Haberler
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Mansur Yavaş hangi partiden aday olacağını açıkladı. Siyasette sıcak gelişme
Altılı Masa her an bir araya gelebilir. Fatih Altaylı Mansur Yavaş’la görüşmesinin ardından duyurdu
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını Güncel
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı Güncel
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı
Bozüyük'te çöplük yangını Güncel
Bozüyük'te çöplük yangını
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi Magazin
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem