İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama

2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalar şimdiden başladı.

Aralarında İYİ Parti'nin de bulunduğu bazı partiler adaylarını açıklamaya başladı.

İYİ Parti bir önceki seçimlerde ittifak yaptığı CHP ile farklı olarak her ilde kendi adaylarını açıklayacağını söylemiş ve bunun adımlarını da atmıştı.

İttifaksız seçim kararı Ankara'yı hareketlendirirken özellikle Mansur Yavaş'ın bu konuda ne diyeceği merak ediliyordu.

Gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı Sözcütv canlı yayınında seçimle ilgili olarak Mansur Yavaş'la görüştüğünü söyledi ve onun seçimlerle ilgili ilk açıklamasını paylaştı.

Saygı Öztürk şunlar söyledi:

Ankara resim heykel müzesinin önündeyiz burada Ankara Sanayi Odası'nın büyükelçiliklere verilen bir resepsiyonu var ve burada siyaset dünyasından da önemli katılımlar oldu. Bunlar arasında Mansur Yavaş da var.

Mansur Yavaş yarın tarıma verilen destek konusunda bir toplantı yapacak ve orada da kendisinden daha detaylı bilgiler alabileceğiz ancak bu toplantıda kendisine gündeme dair sorular yöneltme fırsatı buldum.

"İYİ Parti bir karar aldı ve her ilde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını ifade etti" diye sorduğumda Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır" dedi.

"Seçimlere daha bir süre var bu süre içerisinde kararlarda bir değişiklik yaşanabilir mi? biliyorsunuz siyasette 24 saat bile çok önemlidir" dedim böyle bir hatırlatmada bulundum.

Kendisi de "Köprülerin altından o dönemde çok sular geçer kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz" dedi ve şunu ifade etti "Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum" dedi.