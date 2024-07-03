Mansur Yavaş havalara uçurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş havalara uçurdu

Millilerimizin galibiyeti sonrası Mansur Yavaş Ankaralıları coşturdu.

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı.

Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar bu galibiyet ile adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda’nın rakibi oldu.

Millilerimizin bu tarihi zaferi yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanırken Ankara’dan gelen renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmayı Ankaralılar ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş galibiyetin ardından iyice coştu.

Taraftarların ricasını kıramayan Yavaş karşılaşmanın ardından orada bulunanlara üçlü çektirdi.

Mansur Yavaş’ın üçlüsü ile daha da coşan taraftarlar adeta havalara uçtu.

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