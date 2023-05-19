Mansur Yavaş. "Sahte video ve afişlerle algı yaratılarak enflasyon, pahalılık ve mülteci sorunu unutturulmak isteniyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde etkinlik düzenlendi. Burada toplanan kalabalığa seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan önemli açıklamalar geldi.

Mansur Yavaş. "Sahte video ve afişlerle algı yaratılarak enflasyon, pahalılık ve mülteci sorunu unutturulmak isteniyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı Hürriyet yürüyüşünü 35 bin kişinin coşkuyla karşılamasıyla sonuçlandırdığı bir kentte işte böyle bir coşku yakışırdı.

Tarih boyunca karanlığın yerine aydınlığın, suskunluğun yerine coşkunun, mutsuzluğun yerine umudun hakim olduğu bir kente Başkent’e tam da bu coşku yakılırdı. Burası Ata’mızın emaneti. Unutmayın Mustafa Kemal Atatürk, bir bataklık olan bu araziyi gezerek bu hale getirmiş ve Ankara halkına hibe etmişti.

Tarihi bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Birinci turda Türk halkı mevcut iktidarın yönetim anlayışına güven oyu vermedi.

Sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışılarak, enflasyon, pahalılık, uyuşturucu sorunu, mülteci sorunu unutturulmak isteniyor.

Biz bunu 2019’da da yaşamıştık. Halkı korkutmuşlardı. Şimdi aynı kampanyayı bütün Türkiye’de sürdürüyorlar.

Düne kadar teröristlerle işbirliği yapanları unutmadık. Halkı kutuplaştırarak Millet İttifakı’na oy veren vatandaşlarımızı teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz.

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