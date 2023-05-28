İşte Türkiye'nin dünya sefalet listesindeki yeri. Hani uçuyorduk

Dünya Sefalet Endeksi açıklandı. Ekonomi Profesörü Steve Hanke'nin hazırladığı listede Türkiye bakın kaçıncı oldu.

İşte Türkiye'nin dünya sefalet listesindeki yeri. Hani uçuyorduk

Türkiye 2022 Dünya Sefalet Endeksi’nde puanı en yüksek 10’uncu ülke oldu.

Ekonomi profesörü Steve Hanke 2022 yılı için Sefalet Endeksi listesini yayımladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre ülkeleri ekonomik koşullarına göre değerlendiren Hanke’nin endeksine göre, 2022’de dünyanın ‘en sefil’ ülkesi 414,7 puanla Zimbabve oldu.

157 ülkenin yer aldığı bu listede Türkiye, 2022’de sefaletin en yüksek olduğu 10’uncu ülke olarak sıralandı. Türkiye’nin sefalet endeksi 101,601 olarak hesaplandı.

Türkiye’de sefalet endeksine en çok etki eden faktörün yüksek enflasyon olduğu belirtildi.

Hanke’nin endeksine göre, sefaletin en az olduğu ülke İsviçre oldu. İsviçre’nin sefalet puanı 8,51 olarak hesaplandı.

Hanke’ye göre, ekonomik alanda sefalet yüksek enflasyon, yüksek borçlanma maliyetleri ve işsizlikten kaynaklanma eğiliminde ve bu sefaleti azaltmanın kesin yolu ekonomik büyümeden geçiyor.

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