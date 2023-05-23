Mansur Yavaş’ı tehdit eden AKP'li Mamak Belediye Başkanı'nın belediyeyi borç batağına çevirdiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında AKP’li Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, Mamak metro projesi konuşulurken "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi Meclis'e? Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım." demişti.



MANSUR YAVAŞ TEHDİTE ÇOK SİNİRLENMİŞTİ

Bunun bir tehdit olduğunu söyleyen ABB Başkanı Yavaş ise Köse'ye, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı bir duysun. Tehdit ediyorsunuz. Ne yapacaksınız ret mi edeceksiniz? Mamak belediye başkanı Mamak metrosuna ret verecek. Hadi görelim. Hodri meydan." sözleri ile yanıt vermişti.



BELEDİYENİN MALİ YAPISI ALTÜST OLDU

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, belediyeyi akrabaları ve tanıdıkları ile doldurduğu iddia edilen Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi’nin mali yapısı altüst oldu. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde başkanlığı devralan Murat Köse dönemindeki kötü yönetim, Mamak Belediyesi’nin mali raporlarına da yansıdı. Belediyenin bütçe açığı, 2022 sonu itibarıyla 100 milyon TL’yi aştı.



Mamak Belediyesi’nin mali raporlarına göre, belediye 2022 yılında 1 milyar 237 milyon 76 bin TL gidere imza attı. Belediyenin 2022 yılı geliri ise 899 milyon 804 bin TL oldu. Gelirin gideri karşılama oranı her yıl daha da geriledi. 2019’da Yüzde 102 olan oran, 2022’de yüzde 87’ye düştü.



AKP’li Mamak Belediyesi’nin bütçe açığı da 2019 yılı itibarıyla katlanarak arttı. Kasası 2019 yılında 9 milyon 932 bin TL fazla veren başkanlığın, 2022’de 122 milyon 960 bin TL’lik açığa imza attığı bildirildi.



HARCAMAYA DOYMUYOR

Kadrolaşma iddiaları, adrese teslim olduğu savunulan ihaleler ve bütçe açığı ile tartışılan Mamak Belediyesi, Ocak ayında tanıtım için 1 milyon 310 bin TL’lik reklam anlaşması yaptı. Reklam harcaması ile dikkati çeken belediye, Mamak TV isimli televizyonun kurulumu için de 3 milyon 80 bin TL’yi gözden çıkardı. Çalışmaları halen devam eden Mamak TV için Ağustos 2022’de 3 milyon 80 bin TL harcayarak stüdyo malzemeleri, kameralar, dekor ve reji sistemleri satın alındı. Mamak Belediyesi, “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi” başlıklı ihale kapsamında ise Haziran 2022’de 15 milyon 474 bin TL harcadı.



BELEDİYENİN BÜTÇE AÇIĞI

- 2020: 4 milyon 315 bin TL

- 2021: 28 milyon 727 bin TL

- 2022: 122 milyon 960 bin TL



İLÇENİN ANAHTARI DİYANET’E VERİLDİ

Mamak Belediyesi, 2013-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam 75 taşınmaz tahsisinin 42’sini Diyanet İşleri Başkanlığı için yaptı. Tamamı 25 yıllığına yapılan tahsislerin büyük oranda, “Cami alanı” olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Belediyenin tahsislerinin kurumlara göre dağılımı kayıtlara şöyle geçti:



- Diyanet: 42

- Emniyet: 1

- MEB: 12

- Gençlik Bakanlığı: 1

- Sağlık Bakanlığı: 8

- Kültür Bakanlığı: 1