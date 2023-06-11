Asgari ücretliye tatil hayal

Yüksek enflasyon nedeniyle emekçiye bu yaz tatil yapmak da hayal oldu. İç turizmde fiyatlar neredeyse yüzde 100 arttı. Asgari ücretle geçinen üç kişilik bir aile için tatilin gecelik maliyeti 10 bin TL. İki kişinin bir haftalık konaklama bedeli ise 35 bin TL’yi buluyor.

Asgari ücretliye tatil hayal

Bayram tatilinin 9 güne çıkması ve okulların kapanmasıyla tatil sezonu başladı. Ancak önceki yıllarda aldığı maaşla 1 hafta tatil yapan işçi, memur ve emeklinin artık tatil yapması hayal oldu.

7500 TL alan bir emekli ve 8500 TL asgari ücret alan bir işçi, ailesiyle birlikte sadece orta seviyeli bir otelde ancak bir gün kalabilecek. Otel yerine sezonluk ev kiralamak isteyen ve bütçesine güvenen tatilciler ise villa kiralamak için aylık ortalama 100 bin TL para harcamak zorunda. Günlük apart kiralamak isteyenler için sadece oda fiyatı 2 ile 5 bin TL’den başlıyor. Beach ve özel plaja girmek isterseniz giriş ücreti olarak en az 400 ile 800 TL ödemek zorundasınız. Tost, hamburger veya içecek aldığınız takdirde 3-4 saatlik plaj keyfi size en az 3-4 bin TL’ye mal olabiliyor.

ASGARİ ÜCRETE 1 GÜN TATİL

Artan enflasyon ve ekonomik kriz tatil hayali yapan yurttaşı kara kara düşündürmeye başladı. Çocuğuyla tatil yapmak isteyen üç kişilik bir aile artık bir aylık maaşı ile dahi bir gün tatil bile zor yapacak. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme gibi tatil beldelerinde her şey dahil bir kişilik otel fiyatı en az 4 bin TL’den başlıyor, 15-20 bin TL’ye kadar yükseliyor. Eğer gece bir eğlence merkezine gitmek isterseniz bu rakama en az 5 bin lira daha eklemek zorundasınız. Çocukla birlikte üç kişilik bir aile olarak tatil planı yaptığınızda en az 10 bin TL bir gün için ayırmak zorundasınız. Yani 1 ay boyunca çalışan asgari ücretli aldığı maaşı hiç harcamadığı takdirde bir gün tatili dahi zor yapabilecek.

ÇADIRLAR ATEŞ PAHASI

İzmir, Muğla ve Aydın bölgelerinde kamp çadırda tatil yapmak dahi neredeyse ateş pahası. İki kişilik çadır 1000 TL, üç ve dört kişilik ise 2 bin TL civarında.

Kaynak: Cumhuriyet – Mehmet İnmez

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