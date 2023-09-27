Mansur Yavaş'ı engellemek adına 30 milyon insanın sağlığı tehlikede

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite yetersizliği nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bölgede incelemelerde bulunan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi onaylamasına rağmen, belediye meclisinin istenen fonu reddettiğine dikkat çekerek "Su Arıtma Projesi’ni engelleyerek 30 milyonun sağlığını hiçe sayıyorlar" dedi.

Gazeteilksayfa'dan Faruk Gökyurt'un haberine göre; Yavaş, "30 milyon vatandaşın sağlığı için bu projenin gerçekleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış bir proje fakat, belediye meclisi proje ile alakalı bulduğumuz fonu onaylamıyor. Anladığım şu ki Mansur Yavaş'ı engellemek adına 30 milyon vatandaşımızın sağlığını hiçe sayıyorlar" ifadelerini kullandı.

"30 MİLYON İNSANIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR"

Tesisin arıtma kapasitesinin acilen artırılması gerektiğini söyleyen Yavaş, "Tesis kapasitesi yetersiz. Atık sular arıtılamadan Ankara Çayı'na gidiyor. Daha sonra da Sakarya Nehri'ne gidiyor. En önemli hususlardan bir tanesi ise arıtma tesisinden arıtılamayan sular Sakarya Nehrine deşarj oluyor. Sadece Ankara değil İstanbul halkını da bu sorun ilgilendiriyor. 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor" dedi.

Sincan, Yenikent ve Polatlı ilçelerindeki yerli halkın atık suları kullandığını belirten Yavaş, "Halk buralardan sulama yapıyor. Sebze-meyve üretiliyor. Bu üretilen ürünler Ankara ve çevre ilçelere gönderiyor. İnsan sağlığıyla oynanıyor" diye belirtti.

Arıtılan su (sol) / Deşarj edilen su (sağ)

"2024 YILINA KADAR PROJENİN BAŞLAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yavaş, Tatlar Atıksu Tesisi’nin kapasitesinin yetersiz olduğunu ve bir an önce genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Tesisin 2010 yılında kapasite sorunu ortaya çıktığını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"2019 yılında biz bu durumun farkına vardık. Acilen bu tesis hakkında çalışmalara başladık. 2020 yılında proje ihalesine çıkıldı. 2023 yılında ÇED raporunu aldık. Yatırım programına alındı. 2 ayrı kurumdan 135 milyar dolar kredi aldık. Belediye Meclisinden Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi dış finansman (kredi) onaylanacak. Kredinin onaylanmasını bekliyoruz. 2024 yılına kadar bu projenin başlamasına da mümkün değil. 30 milyon nüfusu ilgilendiren projeyi reddettiler. Belediye yönetimini 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor. Atık suyun arıtılma imkanı şu an yok."

Yavaş, Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi kredi talebi görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Haziran 2023 tarihinde komisyona gönderildi. Temmuz 2023'te reddedildi. Sonra kararı veto ettim. Ağustos ve Eylül ayında yine ertelendi" ifadelerini kullandı.

​​​​​"REDDEDERSE CUMHURBAŞKANINDAN GÖRÜŞME TALEP EDERİZ"

Proje istenen dış finansman talebinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilmesi halinde yetkililerle görüşeceğini dile getiren Yavaş, "Finans kuruluşlarından onay alınacak. Belediye Meclisinden onay alınacak. Belediye Meclisi reddederse. Sayın Cumhurbaşkanından görüşme talep ederiz" dedi.