Mansur Yavaş'ın Ankara'daki su fiyatı tartışmasına yanıtı gündem oldu: "AKP döneminde Ankara'da suyu 1,6 dolara satıyorlardı, şu anda bizim fiyatımız 0,7 dolar"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda kendisine su fiyatlarıyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine gündem olan bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Suda indirim vaat etmişsiniz ama indirmemişsiniz." şeklindeki soruya karşılık, "AK Parti döneminde Ankara'da suyu 1,6 dolara satıyorlardı, şu anda bizim fiyatımız 0,7 dolar." dedi. Bu açıklama, Yavaş'ın su fiyatları konusundaki politikasını savunma şekli ve AK Parti dönemine gönderme yapmasıyla dikkat çekti