Mansur Yavaş’tan mal varlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a. 'Daireleri sayıyor herhalde'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yapracık Aile Yaşam Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un “mal varlığımı istediğim zaman açıklayacağım” sözlerini sert bir dille eleştirdi. Yavaş Altınok için,”Herhalde saymakla meşgul daireleri" ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA İFTİRA VE ÇAMUR ATIYOR”

İktidarın her seçim döneminde Ankara’da kaybedeceğini anlayınca çeşitli iftira ve çamurlar attığını belirten yavaş,“Çamur atanın eline bulaşır. Ben Türkiye’de yolsuzluğun bitirilmesiyle yoksulluğun bitirilebileceğini düşünüyorum. İlk seçildiğim zaman çıktım şeffaf olacağım dedim. Belediyemizin beş yıllık mali raporunu açıkladım” ifadelerini kullandı.

”HERHALDE SAYMAKLA MEŞGUL DAİRELERİ”

Mal varlığını açıklayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Yavaş, ”Aldığımızda durum neydi, şimdi durum neydi açık bir şekilde bunu da açıkladım. Daha sonra görevimiz bitti. Ben yine bütün mal varlığımı detaylarıyla açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayı oldum. Göreve başlarken neydi, şimdi ne hepsi yazıyor. Ama bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok. Dün duydunuz yine yapacağım, edeceğim. Herhalde saymakla meşgul daireleri. Halbuki çok zor bir şey olmasa gerek. Mal varlığınız neyse onu ortaya çıkarırsınız” ifadelerini kullandı.

Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde bir muhtarla yaşadığı anıyı kamuoyuna anlatan Yavaş, devletin harcadığı bütün paranın halkın cebinden çıktığını ancak paraların insanların faydasına olacak işlere harcanmamasının alışkanlık haline geldiğini ifade etti.

Bağlum’a gittiği bir gün bir muhtarlarla oturduklarını belirten Yavaş, ”Muhtar şunu söyledi: Başkanım bizim buraya bir şey yapsana dedi. Tamam yapayım dedim ne istiyorsunuz dedim. Durdu, durdu yahu bir şey yap işte dedi. Dedim ki bak öyle olmaz. Para sizden çıkıyor, sen de buranın muhtarısın. Kütüphane mi eksik, kreş mi eksik, başka bir şey mi eksik? Biraz daha düşündü. Gene bir şey söylemedi. ‘Yap işte başkanım" ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR ÖYLE ALIŞTIRILDI Kİ HARCANAN PARANIN KENDİ PARASI OLDUĞUNU FARK ETMİYOR”

Belediyelerde harcanan paranın vatandaşın parası olduğunu, vatandaşların fark etmediğini söyleyen Yavaş, “Bir şey yapılsın da nasıl yapılırsa yapılsın. İçinde insan olmayan, insanların kullanmadığı ki hep şu şehrin giriş çıkışlarındaki kapıları örnek veriyorum ne işe yaradığı belli olmayan. Evet maalesef bizim işimiz kentin asli ihtiyaçlarıyla uğraşmak. Maden para sizden çıkıyor, bizler sadece sizlere hizmet eden, beş yıllığına görevlendirdiğiniz memurlarız” ifadelerini kullandı.