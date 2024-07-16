Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak adaylık açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak adaylık açıklaması

2028 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim olacağı konusu gündeme meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi de sık sık gündeme geliyor. Bazı partililerin adaylık çağrısı yaptığı ileri sürülen Yavaş'dan bu çağrıya çarpıcı bir cevap geldi.

31 Mart'ta elde edilen başarının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için sık sık gündeme geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmalara "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" sözleriyle son noktayı koymuştu. ABB Başkanı Yavaş'tan da konuyla ilgili çarpıcı açıklama geldi.

CHP'de il ve ilçe danışma kurulu toplantılarının Ankara ayağı geçtiğimiz gün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tamamlandı. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in aktardığına göre; Yavaş’ın yerel seçim başarısından söz ettiği konuşmasının sonunda, salondan bazı üyelerin Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik çağrı yaptığı kaydedildi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE..."

Bunun üzerine de Mansur Yavaş’ın parti üyelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” sözlerine vurgu yaptı.

"SOMUT BİR SÜRECE KADAR AĞZIMI AÇMAYACAĞIM"

Yavaş’ın “Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım. Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız” dediği öğrenildi.

'CHP' MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Partililer, Yavaş’ın “Ben geleceğimi CHP ile kurdum” mesajını verdiğini de belirtti.

Öte yandan; Ankara’da geçen danışma kurullarının genel havasına ilişkin de konuşan partililer, “Partide genel olarak bir memnuniyet havası var. Tabanda geleceğe umutlu bakan, iktidara inanan bir hava var ve bu çalışma motivasyonu da sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

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