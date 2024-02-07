Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ford Otosan, Driventure ve Bilkent CYBERPARK ortak yürütücülüğünde “Akıllı Ulaşım ve Taşımacılık Çözümleri” temasıyla “Şehrini Geliştir Ankara” girişimcilik programında yaptığı konuşmada Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef göstererek “hizmet vermiyorlar” sözlerine cevap verdi ve Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un seçim vaatlerini değerlendirdi.

Altınok'un emeklilere 'Başkent Kart' desteği vereceğine ilişkin açıklaması hakkında sorulan soruya Yavaş,"3 yıldır bunu sağlıklı şekilde uyguluyoruz zaten. Sayın başkan meclise gelmediği için bizi takip etmemiş anlaşılan. Türkiye'de ilk uygulayan biziz" ifadesini kullandı.

O SÖZLERE YANIT

Erdoğan'ın "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" sözlerine tepki gösteren Yavaş, kamu bankalarından kredi alamadıklarını ve onaylanmış projelerin belediye meclisinde bekletildiğini ifade etti.

Mansur Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yavaş, muhalif belediyelerin kamu bankalarından kredi alamadığını iletti ve Erdoğan’ın onayladığı bir arıtma projesinin 8 aydır belediye meclisinde bekletildiğine dikkat çekti.

TÖRENDE KONUŞTU

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Bilkent CYBERPARK Yönetim Kurulu Başkanı H. Arda Yurtsever ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin’in katıldığı törende ilk 3’e giren girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Projeye katılan ve emek veren herkese teşekkür eden Yavaş, “Bugünkü toplantının beni ilgilendiren önemli tarafları var. Kentteki ulaşımda yurttaşlarımızı çok daha konforlu nasıl taşıyabiliriz? Tabii ki bunu yaparken akıllı ulaşım sistemi ile yollarda vakit kaybetmeden ve ülke kaynaklarını boşa götürmeden yapmamız gerekiyor. Taşımacılık sektöründe Ankara’nın tümünü 3-4 yıl içerisinde çok daha farklı teknolojilerle yönetebilir hale geleceğiz.” açıklamasını yaptı.