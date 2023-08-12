Mantarın kökünü kurutacak kesin çözümler ortaya çıktı. Artık korkulu rüyanız olmayacak

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yazın özellikle gün içerisinde sürekli ayakkabıların içerisinde kalan organlarımızdan bir tanesi ayakların olduğunun altı çizildi. Özellikle de yazları ayaklar uzun süre ayakkabının içinde kalınca mantara neden olduğu biliniyor. Bu süreçte mantara iyi gelen doğal besinler ve yöntemlerin önemi arttı.

İşte o doğal besin ve yöntemler...

DEFNEYAPRAĞI MANTARA İYİ GELİYOR

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mantar enfeksiyonlarını önlediği ortaya çıkan defneyaprağı dikkat çekti.

KARBONAT KÜRÜ MANTARI KURUTUYOR

Mantarı bitiren karbonat kürünün haftada 3-4 defa uygulanması tavsiye edildi.

KARBONAT KÜRÜ İÇİN GEREKEN MALZEMELER ŞU ŞEKİLDE:

Bir leğen

4 litre su

4 yemek kaşığı karbonat

KARBONAT KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Hazırladığınız leğenin içerisine suyu ve karbonatı ekleyin. Karbonatı karıştırarak iyice erimesine yardımcı olun.

Ayaklarınızı yarım saat boyunca suyun içerisinde bekletin.

Daha sonra ayaklarınızı güzelce duruladıktan sonra nemlendirici sürerek pamuklu çorap giyin.

Bu bakım sonrasında tırnak etrafındaki derileri pedikür makası ile kesebilir tırnaklarınızı törpü ile istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 3-4 kez uygulamak daha etkili sonuçlar verebilir.

MANTAR NELER İYİ GELİR?

-Sarımsak

-Zerdeçal

-Yoğurt

-Aloe Vera JeliHindistan Cevizi Yağı

-Elma Sirkesi

-Badem Yağı

-Fesleğen

-Zeytinyağı

MANTAR NEDİR?

Yüzeyel mantar hastalıkları cilt yüzeyinde meydana gelen bulaşıcı enfeksiyonlardır. Ciltte, ellerde, ayaklarda, saçta, tırnakta, genital bölgede ve erkeklerde sakallarda bu enfeksiyona rastlanmaktadır.

Deri yüzeyinde meydana gelen mantar hastalıkları içinde en fazla ‘dermatofit enfeksiyonu’ görülmektedir. Dermatofitler, keratin dokulara yerleşerek istila ederler. Bu sebeple deri, kıl ve tırnak gibi keratin dokularda hastalık yaparlar. Mantar hastalıkları insanlardan, hayvanlardan ve topraktan bulaşabilir. Mantar, kişinin yaşam konforunu düşürdüğü gibi estetik açıdan kişinin hayatını olumsuz etkileyebilmektedir.

MANTAR HASTALIĞI TEDAVİSİ NASILDIR?

Mantar hastalıklarına net tanı konulduktan sonra tedavisine başlanmalıdır. Mantar hastalıklarının görüldüğü bölgelere göre tedavi değişiklik göstermektedir. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için hijyene çok dikkat edilmelidir. Mantar, nemli ortamlarda rahatça çoğalabildiği için tedavide hastalık görülen bölge ya da bölgeleri kuru ve temiz tutmak gerekmektedir. Lezyonların özelliğine göre antifungal ilaçlar, kremler ve losyonlar kullanılmaktadır. Sıklıkla topikal tedaviler uygulanmaktadır. Dıştan kullanılan ilaçların yetersiz geldiği durumlarda sistemik tedavilere başlanmaktadır. Tırnak mantarı tedavilerinde amaç mantarsız tırnak gelişimidir. Tırnak mantarının tedavisi sabır gerektirebilmektedir. Tırnak tedavi edildikten sonra bile takip edilmelidir. Bütün bu tedavi süreçlerinin uzman bir doktor tarafında yönetilmesi gerekmektedir.