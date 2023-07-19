Mantarı kökünden söküp atıyor. Üç veya dört defa yapmak yetiyor

Editör: Naim Arıoğlu

Gün içerisinde sürekli ayakkabıların içerisinde kalan ayaklar organlarımızdan bir tanesi olduğu biliniyor. Özellikle de yazları ayaklar uzun süre ayakkabının içinde kalınca mantara neden oluyor. Bu süreçte mantara iyi gelen doğal besinlere yöneliyor.

Karbonat kürünün ayaklara uygulandığında insanların korkulu rüyası olan mantarı yok ettiği ortaya çıktı.

Karbonat kürünün haftada 3-4 defa uygulanması önerildi.

KARBONAT KÜRÜ İÇİN GEREKEN MALZEMELER ŞU ŞEKİLDE:

Bir leğen

4 litre su

4 yemek kaşığı karbonat

KARBONAT KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Hazırladığınız leğenin içerisine suyu ve karbonatı ekleyin. Karbonatı karıştırarak iyice erimesine yardımcı olun.

Ayaklarınızı yarım saat boyunca suyun içerisinde bekletin.

Böylece ölü deri yumuşayacak ve karışım derinlemesine temizlik sağlayacak.

Yumuşamanın ardından ponza taşı ile ayaklarınızı güzelce ovalayın. Böylece ölü deri karbonat ve sıcak suyun yardımıyla akıp gidecektir.

Daha sonra ayaklarınızı güzelce duruladıktan sonra nemlendirici sürerek pamuklu çorap giyin.

Bu bakım sonrasında tırnak etrafındaki derileri pedikür makası ile kesebilir tırnaklarınızı törpü ile istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 3-4 kez uygulamak daha etkili sonuçlar verebilir.

KARBONATLI SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

-Karbonatlı su cildin güzelleşmesine katkı sağlar. Bilinçli bir tüketimle ondan faydalanabilirsiniz. Karbonatlı su sivilce tedavisinde kullanılabilir.

-Suyun alkali seviyesine gelmesini sağlayarak vücuda destek olur.

-Karbonatlı su, güneş yanıkları ve hafif yanıkların üzerine sürülürse sızıları azaltır.

-Karbonatlı su, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Ağızda oluşan kokuları gidermek için onunla gargara yapabilirsiniz. Hafif boğaz ağrıları için de etkilidir. Ayrıca karbonatlı su ağız yaraları için de faydalıdır.

-Çatlayan ve kuruyan ayaklara iyi gelir. Böyle bir sorununuz varsa sıcak suya karbonat ve sirke koyarak ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletebilirsiniz.

-Karbonatlı su ayak kokuları için de faydalıdır. Kötü ayak kokusundan, ayaklarınızı bir süre karbonatlı suda bekleterek kurtulabilirsiniz.

-Cilt sağlığı ve güzelliği için ondan yardım alabilirsiniz. Çünkü cilt hücrelerinin aktif hale gelmesine yardım eder.

-Peeling etkisi yaratan karbonatlı su ile cildinize hafif bir masaj uygulayabilirsiniz. Cildin yumuşamasına yardımcı olur.

-Kepekli saçlar için durulama suyu olarak kullandığınızda, kepeklerin azaldığını fark edebilirsiniz.

-Çok iyi bir dezenfektandır. Kirli ve yağlı alanların temizlenmesinde karbonatlı su kullanılabilir.

-Karbonatlı su, mide sorunlarının azalmasına ve hazımsızlığa karşı çok etkilidir.